Zonguldak'ta 112'ye bir yılda 541 bin çağrı geldi
Zonguldak 112 Acil Çağrı Merkezi, 2025 yılında gelen 541 bin 55 çağrı ile Türkiye genelinde asılsız çağrı oranında ikinci sırada yer aldı. Merkez, gereksiz aramalar nedeniyle 16 kişiye toplam 58 bin 800 TL ceza uyguladı.

Zonguldak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2025 yılında toplam 541 bin 55 çağrı geldi. Kent, asılsız çağrı oranının düşüklüğü ile Türkiye genelinde ikinci sırada yer aldı.

Zonguldak Valiliği, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nün 2025 yılı faaliyet raporunu ve istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Emniyet, Jandarma, Sağlık, İtfaiye, Orman, Sahil Güvenlik ve AFAD gibi kurumların tek çatı altında toplandığı merkezde, 7/24 esasına göre hizmet verildiği belirtildi.

Acil olmayan aramaların, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşılmasını engellediğine dikkat çekilen açıklamada, 2025 yılı içerisinde merkeze 541 bin 55 çağrı geldiği ifade edildi. Bu çağrılar arasında "fatura sorma, elektrik, su, doğalgaz firmalarını ilgilendiren konular, sessiz çağrı ve argo konuşmalar" gibi gereksiz aramalar tespit edildi. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince sistemi meşgul ettiği belirlenen 16 kişiye toplam 58 bin 800 TL idari para cezası uygulandı.

Yapılan istatistiksel çalışmalara göre Zonguldak, asılsız çağrı oranlarında Türkiye ortalamasının çok altında kaldı. Yüzde 10,97'lik asılsız çağrı oranıyla Zonguldak, 81 il arasında en iyi performansa sahip 2. il oldu. Bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında yıl boyunca 34 okulda 812 öğrenci ve 55 öğretmene eğitim verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 2026 yılında uygulanacak ceza miktarlarına da yer verildi. Yeni yılda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul eden kişilere 1.882 TL, asılsız ihbarda bulunanlara ise 18.824 TL idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Ayrıca merkezin Türkçe haricinde İngilizce, Almanca, Arapça ve Rusça dillerinde de hizmet verdiği, personelin ise "Kriz Yönetimi, Mağdur Psikolojisi ve Temel Acil Çağrı Karşılama" gibi konularda düzenli eğitimlerden geçirildiği kaydedildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

