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Zonguldak'ın kurtuluş coşkusu gökyüzüne taşındı: Savaş uçaklarından nefes kesen gösteri

Zonguldak'ın kurtuluş coşkusu gökyüzüne taşındı: Savaş uçaklarından nefes kesen gösteri
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Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünde Türk Hava Kuvvetleri'ne ait muharip uçaklar, Kozlu semalarında üç turluk nefes kesen bir gösteri uçuşu yaptı. Sahili dolduran vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü etkinliklerinde Türk Hava Kuvvetleri'ne ait muharip uçaklar, nefes kesen bir gösteri uçuşu yaptı.

Kurtuluş gururunu gökyüzüne taşıyan çelik kanatlar, Kozlu semalarında gerçekleştirdiği üç turluk uçuşla adeta nefes kesti. Savaş uçaklarının motor sesleri sahilde yankılanırken, sergilenen manevralar izleyenleri büyüledi. Tarihi günün heyecanına ortak olmak için Kozlu sahiline akın eden çok sayıda vatandaş, gökyüzündeki bu muhteşem şöleni büyük bir ilgiyle takip etti. Sahili dolduran kalabalık, o anları cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştirerek, kurtuluş coşkusunu doyasıya yaşadı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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