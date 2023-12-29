Zonguldak İl Emniyet Müdürü ZBEÜ Rektörü'nü ziyaret etti

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e ziyarette bulundu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen'i makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özölçer, Ergen ile bir süre sohbet etti. Ergen ise, misafirperverliğinden dolayı Rektör Özölçer'e teşekkür etti.

Ziyaret iyi niyet temennileri ile sona erdi. - ZONGULDAK