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Zonguldak İl Emniyet Müdürü ZBEÜ Rektörü'nü ziyaret etti

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Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e ziyarette bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özölçer, Ergen ile bir süre sohbet etti. Ergen ise, misafirperverliğinden dolayı Rektör Özölçer'e teşekkür etti. Ziyaret iyi niyet temennileri ile sona erdi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e ziyarette bulundu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen'i makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özölçer, Ergen ile bir süre sohbet etti. Ergen ise, misafirperverliğinden dolayı Rektör Özölçer'e teşekkür etti.

Ziyaret iyi niyet temennileri ile sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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