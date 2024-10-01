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Zonguldak Havalimanı'nda Olumsuz Hava Şartları Uçuşları Aksattı

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Zonguldak Havalimanı, kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağış nedeniyle havayolu ulaşımında büyük aksamalara neden oldu. İstanbul ve Almanya'dan gelen uçaklar, olumsuz hava şartları sebebiyle iniş yapamadı.

Zonguldak Havalimanı, kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağış nedeniyle havayolu ulaşımında büyük aksamalara sahne oldu. İstanbul ve Almanya'dan gelen uçaklar, olumsuz hava şartları sebebiyle piste iniş yapamadı.

Sabah saatlerinde İstanbul'dan kalkan Zonguldak Havalimanı'na iniş yapamayınca geri dönmek zorunda kaldı. Aynı saatlerde Duesseldorf'tan gelen uçak ise birkaç kez havada tur attıktan sonra iniş yapamayarak Ankara'ya yöneldi.

Yetkililer, her iki uçağın da kuvvetli rüzgar nedeniyle iniş yapamadığını belirtti. Olumsuz hava şartlarının devam etmesi durumunda, uçuşlarda benzer aksaklıklar yaşanabileceği bildirildi. Yolculara havayolu şirketlerinden bilgi almaları gerektiği bildirildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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