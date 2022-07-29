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Zonguldak haberleri... Jeoloji Mühendisleri Odası Zonguldak İl Temsilciliğine İbrahim Efe atandı

Zonguldak haberleri... Jeoloji Mühendisleri Odası Zonguldak İl Temsilciliğine İbrahim Efe atandı

Zonguldak haberine göre Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası Zonguldak İl Temsilciliğine İbrahim Efe atandı.

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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası Zonguldak İl Temsilciliğine İbrahim Efe atandı.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Zonguldak İl Temsilciliğine İbrahim Efe atandı. Görev dağılımında Murat Tekin ve Zafer Pamuksuz temsilci yardımcısı oldu. Yapılan atamanın ardından ilk üye toplantısı Zonguldak Maden Mühendisleri Cemiyetinde TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, Onur Kurulu Üyesi Dündar Çağlan ve Onur Kurulu Üyesi Kazım Altaylı'nın katılımı ile gerçekleştirildi. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Zonguldak İl Temsilcisi İbrahim Efe, toplantıya katılım sağlayan herkese teşekkür ederek, yeni görevini en iyi şekilde yürütmeye çalışacağını ifade etti. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İbrahim Efe Zonguldak Yerel Haberler

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