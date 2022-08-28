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Zonguldak kültür sanat haberleri | Çaycuma'da 'Zafer Yürüyüşü' düzenlendi

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Zonguldak haberlerine göre Çaycuma'da 'Zafer Yürüyüşü' düzenlendiZONGULDAK Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Yürüyüşü" düzenlendi.

Çaycuma'da 'Zafer Yürüyüşü' düzenlendi

ZONGULDAK Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Yürüyüşü" düzenlendi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. Yıldönümü nedeniyle yürüyüş düzenlendi. Sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan Zafer Yürüyüşü, Cumhuriyet marşları eşliğinde 'Bayrak Tepesine' kadar devam etti. Katılımcılar burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı okudu. Öğrenci Lara Kamitoğlu eşliğinde Gençliğe Hitabe okuyarak, Atabarı oynandı. Ardından yürüyüşe katılan vatandaşlara buğday çorbası ikram edildi. Programa çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gülcan Çolak - Yerel

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