Zonguldak haberi! Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Ödül, Kdz. Ereğli Belediyesi'nin Oldu

Zonguldak haberler: Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda ‘Kaletepe ve Karadeniz Eregˆli Kalesi Çevre Du¨zenleme Projesi’ ile ödül alan Kdz. Ereğli Belediyesi’ne ödülü takdim edildi.

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda 'Kaletepe ve Karadeniz Eregˆli Kalesi Çevre Du¨zenleme Projesi' ile ödül alan Kdz. Ereğli Belediyesi'ne ödülü takdim edildi.

30 Eylül-1 Ekim 2022 tarihlerinde, İstanbul Fatih Belediyesi'nin ev sahipliğinde Tarihi Kentler Birliği'nin 2022 yılı 2. Olağan Genel Kurulu'na, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı temsilen Tarihi Kentler Birliği Meclis Üyesi, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tayyar Mendeş ve ÇEKÜL Vakfı Temsilcisi, Başkanlık Danışmanı Raif Tokel katıldı.

Tarihi Kentler Birliği tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda ödül alan projeler eylül ayında belirlenmiş, Kdz. Ereğli Belediyesi de 'Kaletepe ve Karadeniz Eregˆli Kalesi Çevre Düzenleme Projesi' ile Tarihi Kentler Birliği Proje Ödülü almıştı. Düzenlenen olağan genel kurulda, Proje Ödülü alan Kaletepe ve Karadeniz Eregˆli Kalesi Çevre Düzenleme Projesi'ne ilişkin plaket, Kdz. Ereğli Belediyesi'ne takdim edildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tayyar Mendeş ve Başkanlık Danışmanı Raif Tokel, ödülü Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a takdim etti. Posbıyık, kentin tarihi ve kültürel mirasını korumaya dönük çalışmalara devam edeceklerini söyledi.