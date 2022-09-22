Zonguldak gündem haberleri... Ereğli'de kriz masası kuruldu Yerel Haberler Zonguldak haberleri: Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde beklenen sağanak nedeniyle kriz masası oluşturuldu. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde beklenen sağanak nedeniyle kriz masası oluşturuldu. Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın talimatıyla başkan yardımcıları koordinasyonunda kötü hava koşullarına karşı kriz masası kurulduğu belirtildi. Vatandaşların herhangi bir olumsuzluk karşısında "333 11 53" numaralı kriz masasını aramaları istenen açıklamada, "Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa karşı ekipler teyakkuza geçirildi. Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ağaç ve direklerin devrilmesi ile ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı kent geneli, oluşturulan kriz masasından anlık takip ediliyor." ifadesine yer verildi. Yerel Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş Halil Posbıyık Zonguldak Ereğli Yerel Güncel Haberler

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