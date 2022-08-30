Zonguldak haber... Ereğli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı Yerel Haberler Zonguldak haberler: Konya'nın Ereğli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Konya'nın Ereğli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Ereğli Anıt Alanındaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Atatürk Anıtına çelenklerin koyulmasıyla devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Üstçavuş Kubilay Olpak yaptı. Buradaki törenin ardından Ereğli Meydanbaşı Şehitliği ziyaret edilerek, dualar okundu ve protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı. Programa, Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Ereğli Cezaevi Tabur Komutanı Jandarma Yarbay Kahraman Gürbüz, Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Esat Can Öztürk, Ereğli Şehit Aileleri Dernek Başkanı Yılmaz Ertaştan, STK temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri, şehit ve gazi aileleri ile vatandaşlar katıldı. Şehitlikteki programın ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı sona erdi. - KONYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Jandarma Ereğli Konya Yerel Haberler

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