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Genç Kızılay'da bayrak değişimi

Genç Kızılay'da bayrak değişimi
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Zonguldak Genç Kızılay İl Başkanlığı görevine Tolgahan Köroğlu getirildi. Önceki başkan Gülbahar Kurtboğan görevi devretti. Yeni başkan, gençlere yönelik sosyal sorumluluk projeleri ve gönüllülük faaliyetlerini artırmayı hedefliyor.

Zonguldak Genç Kızılay İl Başkanlığı görevine Tolgahan Köroğlu getirildi.

Genç Kızılay Zonguldak İl Başkanlığı görevinde bayrak değişimi yaşandı. Görevi başarıyla sürdüren Genç Kızılay Zonguldak İl Başkanı Gülbahar Kurtboğan, başkanlık görevini Tolgahan Köroğlu'na devretti.

Gerçekleştirilen devir teslim programında, bugüne kadar yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Görevi devralan Tolgahan Köroğlu, devir teslimin ardından Zonguldak Kızılay İl Başkanı Kürşat Yağız başkanlığında ilk yönetim toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, gençlerin sosyal sorumluluk projelerine daha aktif katılım sağlaması, gönüllülük faaliyetlerinin artırılması ve yeni dönem çalışmaları ele alındı.

Genç ve dinamik kadrosuyla çalışmalarına başlamaya hazırlanan Başkan Tolgahan Köroğlu'nun, özellikle gençlere yönelik sosyal sorumluluk projeleri ve gönüllülük faaliyetleriyle Kızılay'ın Zonguldak'taki çalışmalarına önemli katkılar sunması hedefleniyor.

Genç Kızılay Zonguldak İl Başkanlığı'nda gerçekleşen bu görev değişiminin, kuruma yeni bir heyecan ve ivme kazandırması bekleniyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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