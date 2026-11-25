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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Ertuğ Çetin ve Hastane Müdürü Mehmet Yılmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt'u ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, hastanede yürütülen çalışmalar, vatandaşlara sunulan sağlık hizmetleri ve hastanenin ihtiyaçları değerlendirildi. Milletvekili Saffet Bozkurt, ziyaretlerinden dolayı Başhekim Ertuğ Çetin ve Hastane Müdürü Mehmet Yılmaz'a teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı