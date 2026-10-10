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Zonguldak Devrek'te demirci Rıza Ulukoz, 50 yıllık mesleğini yalnız sürdürüyor

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Zonguldak Devrek'te demirci Rıza Ulukoz, 50 yıllık mesleğini yalnız sürdürüyor
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Zonguldak Devrek'te 50 yıldır sıcak demir ustalığı yapan Rıza Ulukoz, işi devredecek çırak bulamadığı için zanaatını yalnız sürdürüyor. 1987'de devraldığı dükkanda balta, kazma ve bıçak üreten Ulukoz, mesleği sürdürecek kimse olmamasının burukluğunu yaşıyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yarım asırdır demircilik yapan Rıza Ulukoz, mesleği devredecek çırak yetişmediği için zanaatını tek başına sürdürüyor.

Devrek ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Rıza Ulukoz, ilkokuldan sonra başladığı sıcak demir ustalığında 50 yılı geride bıraktı. Çıraklıktan ustalığa uzanan 40 yıllık zorlu çalışma hayatının ardından emekli olmasına rağmen mesleğini bırakmayan Ulukoz, 1987 yılında devraldığı dükkanında tek başına ter döküyor. Çekiç seslerinin eskisi kadar yankılanmadığı ilçede bu işi yapan iki kişiden biri olan Ulukoz, kendisinden sonra mesleği devralacak kimsenin yetişmemesinin burukluğunu yaşıyor.

"Eti senin, kemiği benim" diyerek teslim ettiler

Mesleğe başlama hikayesinin yarım asır öncesine dayandığını belirten Ulukoz, "Bu işe ilkokuldan sonra başladım ben. Amcam 'Bu çocuk çalışacak' dedi. Getirdi ustama teslim etti, 'al eti senin kemiği benim' dedi" sözleriyle o günleri anlatıyor. Askerlik çağına kadar ustasının yanında piştiğini ve askerden döndükten sonra aynı dükkanda çalışmaya devam ettiğini dile getiren Ulukoz, "Bura da satılıktı o zaman, 87'de devraldık" dedi.

"Yarım asır dün gibi geçti"

Geçen 50 yılın kendisi için "dün gibi" olduğunu ve sadece çalışarak geçtiğini vurgulayan Ulukoz, teknolojiye rağmen ocağını tüttürmeye devam ediyor. Bahçe ve ziraat aletleri ürettiğini ifade eden Ulukoz, "İş var eskisi gibi değil de tabii ki iş var yapana. Burada kesici aletler; balta, kazma, bıçak, nacak, keser yapıyoruz" şeklinde konuşuyor.

Tek başlarına, ömürleri yettiğince direniyorlar

Gelecek nesillerden kimsenin mesleğe ilgi duymaması nedeniyle yalnızlaştıklarını belirten Ulukoz, ilçede sadece kendisinin ve yetiştikleri dönemden arkadaşı Selahattin Bostancı'nın kaldığını aktarıyor. Bostancı'nın oğluyla, kendisinin ise yalnız çalıştığını söyleyen yarım asırlık usta, "Benden sonra yapacak kimse yok. Ömrümün yettiği yere kadar devam etmeye çalışıyoruz" diye ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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