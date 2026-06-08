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Zonguldak Defterdarlığı, Gelik İlkokulu'nda Şehit Arif Çakır Kütüphanesi Açtı

Zonguldak Defterdarlığı, Gelik İlkokulu'nda Şehit Arif Çakır Kütüphanesi Açtı
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Zonguldak Defterdarlığı personelleri, madenci ailelerinin yoğun yaşadığı Gelik beldesindeki Gelik İlkokulu'na kütüphane yaptırdı. Vali Osman Hacıbektaşoğlu, eşi Günay Hacıbektaşoğlu ve AK Parti Milletvekili Ahmet Çolakoğlu'nun katılımıyla açılan kütüphaneye, 1992'de Şırnak'ta şehit olan Jandarma Er Arif Çakır'ın adı verildi. Açılışa şehit annesi Melahat Çakır ve kardeşleri de katıldı.

Zonguldak Defterdarlığı personelleri tarafından, madenci ailelerinin yoğunlukla ikamet ettiği Gelik beldesinde bulunan Gelik İlkokuluna kütüphane yaptırıldı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Günay Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu7nun katılımıyla açılan kütüphaneye; Defterdarlık tarafından 1992 yılında Şırnak'ta terörle girilen çatışmada şehit düşen Gelik doğumlu Jandarma Er Arif Çakır'ın adı verildi. Açılışa şehit annesi Melahat Çakır ve şehidin kardeşleri de katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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