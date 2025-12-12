Rektör Özölçer ile Yazar Dr. Sait Başer, BEUN Çalgı Yapım Atölyesini ziyaret etti

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve eşi Seran Özölçer, "Türk Kültüründe Şehadet ve Vuslat" başlıklı konferansın konuşmacısı yazar Dr. Sait Başer ve eşi Fatma Başer ile birlikte Devlet Konservatuvarı Çalgı Yapım Atölyesini ziyaret etti.

Ziyarette, BEUN Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. İlker Kömürcü, Çalgı Yapımı ve Onarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sinan Uçar ile bölüm akademisyenleri Öğr. Gör. Cem Dertsiz ve Öğr. Gör. Rıza Yıldırımkaya hazır bulundu. Konuklara, Çalgı Yapımı ve Onarımı Bölümünde tasarlanan kemanın ve neyin üretim süreçleri, kullanılan malzemeler ve yapım teknikleri hakkında detaylı bilgi verildi. Atölyede yürütülen çalışmaların üniversitenin sanat ve kültür alanındaki niteliğine önemli katkılar sunduğu vurgulandı.

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve eşi Seran Özölçer ile Dr. Sait Başer ve Fatma Başer, bölümde yürütülen nitelikli çalışmalardan dolayı akademisyenlere teşekkür ederek başarı dileklerini iletti. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - ZONGULDAK