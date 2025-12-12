Haberler

Rektör Özölçer ile Yazar Dr. Sait Başer, BEUN Çalgı Yapım Atölyesini ziyaret etti

Rektör Özölçer ile Yazar Dr. Sait Başer, BEUN Çalgı Yapım Atölyesini ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 'Türk Kültüründe Şehadet ve Vuslat' konferansının konuşmacısıyla birlikte Çalgı Yapım Atölyesini ziyaret etti. Atölyede yapılan çalışmalar ve üretim süreçleri hakkında bilgi alındı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve eşi Seran Özölçer, "Türk Kültüründe Şehadet ve Vuslat" başlıklı konferansın konuşmacısı yazar Dr. Sait Başer ve eşi Fatma Başer ile birlikte Devlet Konservatuvarı Çalgı Yapım Atölyesini ziyaret etti.

Ziyarette, BEUN Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. İlker Kömürcü, Çalgı Yapımı ve Onarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sinan Uçar ile bölüm akademisyenleri Öğr. Gör. Cem Dertsiz ve Öğr. Gör. Rıza Yıldırımkaya hazır bulundu. Konuklara, Çalgı Yapımı ve Onarımı Bölümünde tasarlanan kemanın ve neyin üretim süreçleri, kullanılan malzemeler ve yapım teknikleri hakkında detaylı bilgi verildi. Atölyede yürütülen çalışmaların üniversitenin sanat ve kültür alanındaki niteliğine önemli katkılar sunduğu vurgulandı.

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve eşi Seran Özölçer ile Dr. Sait Başer ve Fatma Başer, bölümde yürütülen nitelikli çalışmalardan dolayı akademisyenlere teşekkür ederek başarı dileklerini iletti. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
İsrail'in rahat durmaya niyeti yok: Lübnan'ı bir kez daha vurdular

İsrail'in kanlı planı devrede! Yoğun bombardıman başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev

Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Hukuk öğrencisi genç kızdan 'TOKİ' vurgunu: Onların parasıyla ev sahibi oluyorum

Bakmayın böyle göründüğüne! Hukuk öğrencisinden büyük vurgun
Piyasalar alev alev! Euro'nun ardından dolar da rekor kırdı

Merkez'in kararı piyasaları yaktı! Tarihi rekorlar art arda geliyor
Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev

Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev
TFF'den Galatasaray'a tarihi para cezası

TFF'den Galatasaray'a tarihi ceza
Dursun Özbek'in düzenleyeceği basın toplantısı öncesi kavga çıktı

Düzenleyeceği basın toplantısı öncesi kavga çıktı
36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun
Meclis'teki taciz skandalında kadın amir olayın üstünü örtmeye çalışmış

TBMM'deki mide bulandıran olayda kadın amirin sözleri daha da skandal
Bunu sakın tüketmeyin! Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi

Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Bruce Willis Gizem'i öpünce Hakan Hatipoğlu çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum

Gizem'i öpünce çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum
Güllü'nün ölümünde yeni görüntüler dosyaya sunuldu

Güllü'yle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
title