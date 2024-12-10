Zonguldak BEÜ Rektörü Saadet Oruç'u Ziyaret Etti

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve eşi Seran Özölçer, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'u makamında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve eşi Seran Özölçer'i makamında ağırladı. Ziyarette Rektör Prof. Dr. Özölçer'e BEUN Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. Murat İnce eşlik etti. Nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifaden eden Saadet Oruç, misafiri Rektör Özölçer ve eşi Seran Özölçer ile üniversitede gerçekleştirilen akademik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler üzerine bir süre sohbet etti. Misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Özölçer, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'a çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennilerinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ZONGULDAK