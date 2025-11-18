Zonguldak BEÜ'den Ödüllü Psikiyatri Projesi: FaceCues

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Hakan Kayış tarafından yürütülen "Gözlük Aracılı Tetkik Sistemi-FaceCues" başlıklı proje, TÜBİTAK tarafından "Mükemmeliyet Mührü"ne layık görülerek yatırım desteği almaya hak kazandı.

TÜBİTAK 1512 BİGG Yatırım Programı'nın 2025 Yılı 2. Çağrısı sonuçlarına göre, Türkiye genelinde yoğun başvuru alan süreçte 2465 iş fikri değerlendirildi. Hızlandırıcı desteklerden sonra 472 iş planı panel sürecine taşındı ve nihai değerlendirmeler sonucunda 109 proje, "Mükemmeliyet Mührü" almaya layık görüldü.

2012 yılından bu yana genç girişimcileri destekleyen TÜBİTAK BİGG Programı kapsamında bugüne kadar 2687 teknogirişim firması kurulmuş olması, programın yenilikçi fikirleri teşvik etmedeki başarısını ortaya koyuyor. BEUN'un FaceCues Projesi, gözlük tabanlı yenilikçi bir değerlendirme sistemiyle psikiyatri alanında tanısal süreçleri güçlendirmeyi hedeflemesi bakımından dikkat çekiyor. Alanında özgün niteliği taşıyan proje, hem bilimsel yenilik değeri hem de uygulanabilir teknoloji potansiyeliyle öne çıkıyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, elde edilen başarıya ilişkin şu sözleri ifade etti:

"Üniversitemiz akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Hakan Kayış'ın projesinin TÜBİTAK tarafından 'Mükemmeliyet Mührü' ile ödüllendirilmesi bizleri son derece gururlandırmıştır. Psikiyatri alanında yenilikçi bir yaklaşım ortaya koyan FaceCues Projesi, hem bilimsel potansiyeli hem de teknoloji odaklı çözüm üretme kapasitesiyle geleceğe ışık tutan kıymetli bir girişimdir. Bu başarı, üniversitemizin araştırma ekosisteminin güçlendiğini, üretkenliğimizin ulusal düzeyde takdir gördüğünü ve bilimsel vizyonumuzun her geçen gün daha da genişlediğini göstermektedir. Bu vesileyle ülkemizin bilim ve teknoloji odaklı dönüşümüne liderlik eden Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın M. Fatih Kacır ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ailesine, yükseköğretim kurumlarını daha ileri bir noktaya taşıma noktasında bizlere her daim destek olan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'a ve YÖK ailesine; bilimsel çalışmaları teşvik eden yaklaşımı ve değerli katkıları için TÜBİTAK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Orhan Aydın'a ve TÜBİTAK ailesine gönülden teşekkürlerimi arz ediyorum. Böylesine önemli ve yenilikçi bir fikirle yüksek katma değerli bir projeyi hayata geçirerek destek almaya hak kazanan Dr. Öğr. Üyesi Hakan Kayış hocamızı yürekten tebrik ediyorum. Proje sürecine katkı sunan tüm araştırmacılara teşekkür ediyor, üniversitemizin adını ulusal ve uluslararası arenada gururla temsil eden bu nitelikli çalışmaların artarak devam etmesini temenni ediyorum." - ZONGULDAK