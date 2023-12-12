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Zonguldak Belediyesi Kaldırım ve Betonlama Çalışmalarına Devam Ediyor

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Zonguldak Belediyesi, şehrin çeşitli bölgelerinde sürdürdüğü kaldırım ve betonlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye ekipleri, altyapısı tamamlanmış olan Soğuksu istikametindeki betonlama çalışmalarına bugün de devam etti. Geçtiğimiz günlerde eski parke taşlarının sökülmesiyle başlayan altyapı çalışmalarının ardından, şimdi de caddeye yeni ve modern bir görünüm kazandırmak için betonlama işlemi yapılıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalara başlayan ekiplerin, bölgede betonlama işlemini sürdüreceği belirtildi. Belediye yetkilileri, yapılan çalışmaların şehrin estetik görünümünü artırmanın yanı sıra, yaya trafiğinin güvenliğini ve rahatlığını da önemli ölçüde iyileştireceğini vurguladı. Ayrıca, vatandaşların daha konforlu ve güvenli bir şekilde yollarını kullanabilmeleri için bu tür yenileme çalışmalarının düzenli olarak yapılacağına dikkat çekti. Zonguldak Belediyesi'nin gerçekleştirdiği çalışmalar, şehrin altyapısını güçlendirirken, kent sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, bölge sakinleri yenilenen kaldırımları ve düzenlenmiş caddeleri kullanmaya başlayacak.

Zonguldak Belediyesi, şehrin çeşitli bölgelerinde sürdürdüğü kaldırım ve betonlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye ekipleri, altyapısı tamamlanmış olan Soğuksu istikametindeki betonlama çalışmalarına bugün de devam etti.

Geçtiğimiz günlerde eski parke taşlarının sökülmesiyle başlayan altyapı çalışmalarının ardından, şimdi de caddeye yeni ve modern bir görünüm kazandırmak için betonlama işlemi yapılıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalara başlayan ekiplerin, bölgede betonlama işlemini sürdüreceği belirtildi. Belediye yetkilileri, yapılan çalışmaların şehrin estetik görünümünü artırmanın yanı sıra, yaya trafiğinin güvenliğini ve rahatlığını da önemli ölçüde iyileştireceğini vurguladı. Ayrıca, vatandaşların daha konforlu ve güvenli bir şekilde yollarını kullanabilmeleri için bu tür yenileme çalışmalarının düzenli olarak yapılacağına dikkat çekti.

Zonguldak Belediyesi'nin gerçekleştirdiği çalışmalar, şehrin altyapısını güçlendirirken, kent sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, bölge sakinleri yenilenen kaldırımları ve düzenlenmiş caddeleri kullanmaya başlayacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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