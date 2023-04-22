Zonguldak Belediyesi 23 Nisan coşkusu yaşatacak

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Alan, tüm çocukları 23 Nisan günü Zonguldak Sahili'nde yapılacak etkinliklere davet etti.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, 23 Nisan 1920 tarihinin, Türk tarihi açısından büyük öneme sahip olduğunu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından geleceğimizin teminatı olan çocuklara ve tüm dünya çocuklarına bayram olarak ilan edildiğini ifade etti. Belediye Başkanı Alan şöyle dedi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 103. yıl dönümünü, Türkiye ve dünyadaki tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en samimi duygularımla kutluyorum. İstiklal mücadelemizde eşsiz bir kahramanlık destanı yazan Aziz Milletimizin, iradesini hayata geçirme yolunda sergilediği azim, başka milletlerin bağımsızlık mücadelelerine de ilham kaynağı olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha en içten dileklerimle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu uğurda canları pahasına mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Öte yandan 23 Nisan günü Zonguldak Belediyesi tarafından Zonguldak Sahili'nde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Saat 13.00'de başlayacak olan etkinlikler 18.00'e kadar devam edecek. Birbirinden eğlenceli oyun ve etkinliklerin yer aldığı Çocuk Şenliği'ne tüm vatandaşlar ve çocuklar davet edildi. - ZONGULDAK