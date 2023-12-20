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Zonguldak Belediye Başkanı, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü personeline teşekkür belgelerini takdim etti

20 Aralık 2023 15:01 Güncelleme: 15:02 Abone Ol

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nde görevli personelle bir araya gelerek teşekkür belgelerini takdim etti. İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama programında gösterdikleri özveri ve çabaları dolayısıyla teşekkür belgelerini takdim eden Başkan Alan, şöyle dedi: 'İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama programı çerçevesinde göstermiş oldukları gayretli ve özverili çalışmalardan ötürü Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünde görevli kıymetli mesai arkadaşlarımız ile bir araya geldik, teşekkür belgelerini takdim ettik.' - ZONGULDAK