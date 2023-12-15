Zonguldak Belediye Başkanı Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'nı kaldırıyor

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığının bulunduğu yerden kaldırılacağını; güzergahın yeniden yaya trafiğine açılacağını açıkladı. Alan ayrıca Emekliler Konağı'nın da önümüzdeki günlerde hizmete açılacağı müjdesini verdi.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Liman Caddesi'ndeki yürüyüş yolunun yeniden yaya trafiğine açılacağını ve Emekliler Konağı'nın önümüzdeki günlerde hizmete alınacağı müjdelerini verdi.

Başkan Alan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Biz daha adayken sahada gezerken de vatandaşlarımızın çok talep ettiği bir durumdu. Bir önceki dönem belediye zamanında, Valiliğin de kararıyla orası ne yazık ki biliyorsunuz yaya ve araç trafiğine kapatılıp Sahil Güvenlik orada konuşlanmıştı. Sahil Güvenlik hemen ilerideki binaya zaten nakil olacak. Oradaki binadaki revizyon tadilatlarını bitirmek üzereler. Vatandaşlarımız özellikle engelli bireylerimiz; çocuklu, küçük çocuklu anneler babalar bizden bunu talep ediyordu. Çocuk arabasıyla geçemiyoruz. İşte engelli aracıyla geçemiyoruz. Yaşlılarımız merdiven inip çıkmakta zorlanıyorlardı. İnşallah orayı da en kısa zamanda tekrar hem başta tabii yaya trafiği bizim için önemli. Orası bizim için hepimiz için olmazsa olmaz malumunuz. Herkes şöyle bir liman arkasına gideyim der ve turunu atar. Bizler de dahil yaşlısı, genci. İnşallah gene o günlere geri döneceğiz. Orayı da inşallah vatandaşlarımız en kısa zamanda kullanmaya başlayacaklar."

Emekliler Konağı hizmete giriyor

Ayyıldız Kavşağı'nın açılışını 25 Aralık tarihinde, Emekliler Konağı'nı da 22 Aralık'ta hayata geçireceklerinin müjdesini de veren Başkan Alan şöyle devam etti:

"Ayyıldız Kavşağımız firma ile konuştuk. 25-26 Aralık tarihlerinde kavşağımız yerinde olacak. İnşalah açılışını da beraber yapacağız. Emekliler Konağını daha önce demiştik. Aralık ayında içinde açacağız diye. Haftaya Cuma ayın 22'sinde inşallah. namazdan sonra emekliler konağımızın açılışını yapmayı planlıyoruz. Hazırlıkları bitti, mobilyaları geldi. İnşallah emeklerimize, büyüklerimize orada iyi vakit geçirmeleri için çok uygun fiyattan da çay, kahve içebilecekleri güzel bir belediye sosyal tesisi daha kazandıracağız. İnşallah cuma da açılışını yapacağız haftaya bunun inşallah." - ZONGULDAK