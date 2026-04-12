Altun'dan İsrail'in Filistinli mahkumlar hakkında aldığı idam kararına tepki

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, İsrail'in Filistinli mahkumlar hakkında aldığı idam kararı ve saldırılara yönelik tepki mesajı yayımladı.

Altun mesajında, 'İsrail'in Filistinlilere karşı idamı yasallaştırması tam bir vahşet ve açık bir hukuk ihlalidir. İşgal ettikleri toprakların gerçek sahiplerini idam yasasını onaylayarak ipe götürmeye cüret etmek, terör devleti İsrail'in kaçınılmaz sonunu hazırlamaktan başka bir şey değildir. Bu zulme imza atanlar ve her şey olurken sessiz kalanlar hiç kuşkusuz, Allah tarafından muhakkak ki, cezalarını bulacaktır" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı