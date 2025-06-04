Zıpkınla Balık Avlayan Adamın Cesedi Bulundu

Zıpkınla Balık Avlayan Adamın Cesedi Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde zıpkınla balık avlamak için denize dalan 51 yaşındaki Hakan Hancıoğlu'nun cesedi, denizden uzun süre çıkmadığı için yapılan arama sonucu bulundu. Şahsın vurgun yediği tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zıpkınla balık avlamak için denize dalan şahsın cesedi bulundu

MUĞLA - Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde dalışa meraklı 51 yaşındaki Hakan Hancıoğlu sabah saatlerinde zıpkınla balık avlamak için dalış yaptı. Uzun süre denizden çıkmayan şahısın, hayatından endişe eden yakınlarının ihbarı ile denide yapılan aramada cesedi bulundu. 51 yaşındaki Hakan Hancıoğlu'nun vurgun yediği tahmin ediliyor.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde Kıdrak Plajı ile Gizlikoy arasındaki deniz yüzeyinde üzerinde dalgıç elbisesi bulunan ve uzun süre su yüzeyinde duran şahsın durumundan endişe eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait Ölüdeniz'de konuşlu bulunan kontrol botu bölgede yaptığı çalışma ile su yüzeyindeki şahsa ulaştı. Hayatını kaybettiği belirlenen şahıs Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkarılarak Fethiye Devlet Hastanesi Morguna kaldırdı.

Yapılan araştırmaların ardından cesedin 51 yaşındaki Hakan Hancıoğlu olduğu belirlendi. Evli, 2 çocuk babası Hakan Hancıoğlu'nun sabah saatlerinde dalış yapmak üzere bölgeye gittiği ve yaklaşık 30 kiloluk bir balığı takip ederken, muhtemelen vurgun yeme sonucu hayatını kaybettiği sanılıyor. Fethiye Devlet Hastanesi Morgunda Cumhuriyet Savcısının yaptığı ön incelemenin ardından Hancıoğlu'nun cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT YALÇIN - Yerel
İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi

Binlerce tutukluya bayram öncesi müjde! Beklenen karar geldi
Aziz İhsan Aktaş tahliye edildi

İtiraflarıyla CHP'lileri yaktı! Son operasyonun kilit ismine tahliye
Özgür Özel: Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne çökecekler

"Başkanımızı tutukladılar, şimdi belediyeye çökecekler"
Küçük çocuk, yaralı annesinin başından bir an ayrılmadı

Yürek yakan kare! Annesinin başından bir an olsun ayrılmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'daki müzakereler sonrası Putin'den ilk açıklama

Ateşkes olacak mı? İstanbul zirvesi sonrası Putin'den ilk açıklama
İngiltere, Ukrayna'ya İHA tedarikini 10 katına çıkarıyor

İngiltere'nin bu hamlesi Rusya'yı çok kızdıracak
Türkiye'nin en zengin kadınları arasında olan İpek Kıraç evlilik kararı aldı

Türkiye'nin en zengin kadını evleniyor! Gönlünü bir DJ'e kaptırdı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı

İsrail "Bu bir ilk" deyip yanı başımızdaki ülkeye bomba yağdırdı
Romulo'ya tarihi transfer teklifi

Romulo'ya tarihi teklif
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
Ebrar Karakurt Sultanlar Ligi'ne geri döndü! İşte yeni takımı

Ebrar Karakurt Türkiye'ye geri döndü! İşte yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.