Zincirleme Kazada Köpeğe Polis Sahip Çıktı

Zincirleme Kazada Köpeğe Polis Sahip Çıktı
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Muğla'nın Milas ilçesinde yaşanan zincirleme kazada, polis ekipleri yol ortasında mahsur kalan bir sokak köpeğini kurtarma çabasıyla takdir topladı. Ekipler, köpeği güvenli bir alana ulaştırarak hayvan hakları konusundaki duyarlılıklarını gösterdi.

Zincirleme kazadan sonra yol ortasında kalan köpeğe polis sahip çıktı

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı. Ancak kazadan çok bir sokak köpeğine polis ekiplerinin gösterdiği hassasiyet dikkat çekti.

Milas-Bodrum karayolunda meydana gelen kazada, üç araç arka arkaya çarpıştı. Kazada bir kişi hafif yaralanırken, sağlık ekipleri olay yerine gelerek müdahalede bulundu ve yaralıyı ayakta tedavi ederek taburcu etti. Kaza sonrası en dikkat çeken detay ise olay yerine yaklaşan bir sokak köpeği oldu. Kaza bölgesinin ortasında kalan köpek, yoğun trafik akışı nedeniyle yolun ortasında mahsur kaldı. Yolun bir tarafının uçurum, diğer tarafının ise dağlık olması nedeniyle köpeğin güvenli bir alandan ayrılması mümkün olmadı. Trafik polisleri, köpeği kendi haline bırakmadı. İlk olarak hayvanı yoldan geçen bir kamyonete bindirmeye çalıştılar. Köpeğin bu çabaları reddetmesi üzerine bu kez ekip aracına alınmak istendi, ancak yine başarısız olundu. Son çare olarak, polis ekipleri köpeği dikkatli bir şekilde yol kenarındaki şarampolden geçirerek güvenli bir alana ulaştırdı.

O anlar, olay yerindeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, polis ekiplerinin köpeği korumak için gösterdiği özen ve çaba sosyal medyada takdir topladı. Trafik güvenliğinin yanı sıra hayvan hakları konusundaki duyarlılığıyla da örnek olan polis ekiplerinin bu davranışı, vatandaşlar tarafından alkışlandı. Olay, hayvanlara yönelik farkındalığın artırılması adına anlamlı bir örnek olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ÇAĞRI ERGİN - Yerel
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