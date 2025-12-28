Zigana Gümüşkayak'ta hafta sonu yoğunluğu yaşandı

Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi, hafta sonu yoğun ziyaretçi akınına uğrayarak renkli görüntülere sahne oldu.

Doğu Karadeniz'in kış turizmindeki en önemli noktalarından biri konumunda bulunan Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı, hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşların uğrak noktası oldu.

Türkiye'nin ilk ve en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi, hafta sonu adeta dolup taştı.

2 bin 50 rakımlı zirveye çıkan ziyaretçiler, Zigana'nın eşsiz kış manzarasının keyfini çıkardı. Kayak merkezinde pistlerde hazırlık ve bakım çalışmaları sürerken, sezon henüz açılmamış olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti. Manzarayı görmek isteyen vatandaşlar nedeniyle merkezde ve çevresinde araç park edecek yer kalmazken, uzun araç kuyrukları oluştu ve bölgede zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandı. Kayak merkezinde horonlar oynandı, kızakla kayan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

Yoğunluk sadece kayak merkeziyle sınırlı kalmadı. Zigana Dağı'nın eteklerinde ve yol kenarlarında da vatandaşlar hafta sonunu değerlendirdi.

Yoğun rüzgara rağmen vatandaşlar akın etti

Zigana Gümüşkayak Kayak Tesisi işletmecisi Abdullah Eroğlu, "Geçtiğimiz günlerde yağan karın yoğunluğuyla beraber pistlerimizde 30 ila 50 santimetre arasında bir kar var. Bu nedenle 7'den 70 yerli ve yabancı birçok ziyaretçi hafta sonu buraya akın etti. Hafta sonu yoğun geçiyor, bu kadar rüzgara rağmen çok fazla ziyaretçimiz var belli ki insanlar karı özlemiş" ifadelerini kullandı.

Çocuklarıyla birlikte hafta sonu tatilini değerlendirmek için Zigana Dağı'na gelen Gülen Güler, "Zirve özellikle çok güzel yoğun bir kar yağışı tipi ve fırtına var. Çocukları hafta sonu eğlenmeleri için buraya getirdik soğuk ama çok güzel. Manzara çok güzel çam ağaçları çok güzel müzik eğlence her şey var" dedi.

Sezgin Güler de, "Çocuklarımıza hafta sonu eğlencesi olsun diye buraya geldik. Ortam gayet güzel herkesin tatmasını isterim bu duyguyu. Dağlar, bol oksijen muhteşem" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE