Zeytinyağı Yaz Aylarının Diyet Destanı

Zeytinyağı Yaz Aylarının Diyet Destanı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde uzmanlar, kaliteli zeytinyağının yaz aylarında diyet programlarında önemli bir yer tuttuğunu belirtiyor. Dr. Mücahit Kıvrak, zeytinyağının hem tokluk hissi sağladığını hem de vücuda serinlik verdiğini vurguladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaz aylarının vazgeçilmezi olan zeytinyağı, diyet programlarında da önemli bir yer tutuyor. Uzmanlar, kaliteli zeytinyağının hem tokluk hissi verdiğini hem de vücuda serinlik sağladığını belirtiyor.

Edremit Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Mücahit Kıvrak, yaz aylarında kilo vermek isteyen vatandaşlara zeytinyağı önerisinde bulundu. Dr. Kıvrak, "Zeytinyağı aslında iyi bir diyet ürünüdür. Sabahları aç karnına bir kaşık zeytinyağı tüketirlerse hem vücutlarını yağlamış olurlar hem de zeytinyağının vermiş olduğu tokluk hissiyle daha az yemek yerler. Ayrıca zeytinyağı yaz aylarında serinlik hissi de verir" dedi.

Zeytinyağının enerji verdiğini de belirten Kıvrak, "Zeytinyağı, yürüyüşe ve enerjiye katkı sağladığı için üşengeçliği ortadan kaldırır. Bu şekilde yaz aylarında hem serin kalmak hem de sağlıklı kilo vermek isteyenler için iyi bir destek sağlar" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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