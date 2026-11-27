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İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasının ardından dün akşam tahliye edilen 4 katlı bina, gündüz saatlerinde dronla havadan görüntülendi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki bir inşaatın temel kazısı sırasında toprak kaydı. Kayma nedeniyle inşaat alanının bitişiğindeki 4 katlı binanın girişinin önündeki yol çöktü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tahliye edilen bina sakinleri, ekipler tarafından otellere yerleştirildi. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, tahliye edilen bina gündüz havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı