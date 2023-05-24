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Zeytinburnu'nda bahar temizliği devam ediyor

Zeytinburnu'nda bahar temizliği devam ediyor

Yerel Haberler

Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün mahallelerde yürüttüğü teferruatlı temizlik çalışmaları devam ediyor.

Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü'nün mahallelerde yürüttüğü teferruatlı temizlik çalışmaları devam ediyor.

Zeytinburnu'nun sokak ve caddelerinde teferruatlı "Bahar Temizliği" hız kesmeden devam ediyor. Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü temizlik ekiplerinin her hafta ilçenin bir mahallesinde yürüttüğü teferruatlı temizlik çalışmaları vatandaşlardan büyük övgü alıyor. "Zeytinburnu'nda Bahar Temizliği Başlıyor" duyurusuyla başlayan çalışmalarda; sokak süpürme araçlarıyla sokaklar detaylı bir şekilde süpürülürken, tankerler ise ihtiyacı olan noktaların yıkamasını yapıyor. Temizlik yapılacak bölgeye daha fazla sayıda personel gönderilerek sokaklarda detaylı temizlik yapılması sağlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Zeytinburnu Yerel Haberler

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