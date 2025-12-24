İsmet İnönü'nün torunu Zeynep Bilgehan'dan Rektör Akpolat'a ziyaret

Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün torunu gazeteci Zeynep Bilgehan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat'ı makamında ziyaret etti.

İnönü Üniversitesi'nde, İsmet İnönü'nün vefatının 52. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Bir İnsan Olarak İsmet İnönü Portresi" başlıklı panelde konuşmacı olarak yer alan Zeynep Bilgehan, program öncesinde Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, Zeynep Bilgehan'a teşekkür ederek günün anısına hediye takdiminde bulundu. - MALATYA