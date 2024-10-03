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ZEYGEM'in Tercih Danışmanlığı ile 342 Öğrenci İstediği Bölüme Yerleşti

ZEYGEM'in Tercih Danışmanlığı ile 342 Öğrenci İstediği Bölüme Yerleşti
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Zeytinburnu Gençlik Merkezi, bu yıl Tercih Danışmanlığı hizmetinden yararlanan 562 öğrenciden 342'sinin istediği bölüme yerleşmesine destek oldu. YKS için 458 öğrenciye, LGS için ise 104 öğrenciye danışmanlık hizmeti verildi.

Zeytinburnu Gençlik Merkezi'nin (ZEYGEM) ilçede eğitim gören öğrencilere LGS ve YKS için ücretsiz olarak sunduğu Tercih Danışmanlığı hizmetiyle 342 öğrencinin istediği bölüme yerleşmesine destek oldu.

Zeytinburnu Gençlik Merkezi'nin (ZEYGEM) her eğitim öğretim döneminde ilçede eğitim gören ortaöğretim ve lise öğrencilerinin son sınıfları için ücretsiz olarak sunduğu LGS ve YKS Tercih Danışmanlığı hizmeti meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu yıl toplamda 562 öğrencinin yararlandığı hizmetten 342 öğrenci ZEYGEM'in desteğiyle istediği bölüme yerleşme imkanı buldu. ZEYGEM'den yapılan açıklamaya göre 2024 yılı tercih danışmanlığı hizmetinden; YKS için toplam 458 öğrenci destek alırken, LGS için 104 öğrenci hizmetten yararlandı. YKS Tercih Danışmanlığı desteği alan 162 öğrenci hedeflediği yükseköğretim kurumlarına yerleşmeyi başarırken, 180 ortaöğrenim öğrencisi de hayalindeki liselerde eğitim görme şansını elde etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zeytinburnu Gençlik Eğitim Yerel Yaşam LGS

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