Zernek Barajı'nda hayatını kaybeden gençlerden biri Hakkari'de defnedildi

Zernek Barajı'nda hayatını kaybeden gençlerden biri Hakkari'de defnedildi
Güncelleme:
Van'ın Gürpınar ilçesinde aracın Zernek Barajı'na uçması sonucu hayatını kaybeden 20 yaşındaki Furkan Özdemir, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde defnedildi. Diğer iki gencin cenazeleri için de işlemler sürüyor.

HAKKARİ (İHA) – Van'ın Gürpınar ilçesinde aracın uçtuğu Zernek Barajı'nda hayatını kaybeden üç gençten biri olan 20 yaşındaki Furkan Özdemir, memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde defnedildi.

Rojhat Durgun (21), Cihat Durna (22) ve Furkan Özdemir'in (20) içinde bulunduğu otomobil, belirlenemeyen bir nedenle dün kontrolden çıkarak Zernek Barajı sularına uçmuştu. Olayın ihbar edilmesinin ardından bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri derhal sevk edilmiş, yürütülen çalışmalar sonucunda 3 gencin de cansız bedenine ulaşılmıştı.

Otopsi işlemlerinin ardından Cihat Durna'nın cenazesi dün akşam, Furkan Özdemir'in cenazesi de bugün sabah saatlerinde Yüksekova ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.

Rojhat Durgun'un ise Hakkari'nin Kıran Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
