Kadın emeği sınırları aştı: Avrupa'dan Tunceli'ye Zembul buluşması

Erasmus Plus (Yetişkinler İçin Eğitim) programı kapsamında İtalya, İspanya ve İspanya'nın özerk Bask bölgesinden gelen yaklaşık 15 kişilik grup, Tunceli'de kadın emeğiyle şekillenen Zembul Kadın Kooperatifi'nde ağırlandı.

Tunceli'de kadınların emeğiyle hayat bulan Zembul Kadın Kooperatifi, uluslararası bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Erasmus Plus, Yetişkinler İçin Eğitim Programı kapsamında İtalya, İspanya ve İspanya'nın özerk Bask bölgesinden gelen yaklaşık 15 kişilik katılımcı, kooperatifte yürütülen çalışmaları yerinde inceleme fırsatı buldu. Kadınların üretimde, dayanışmada ve yerel kültürün korunmasında üstlendiği rolün öne çıktığı programda, kültürel etkileşim ve tecrübe paylaşımı ön plandaydı. Zembul Kadın Kooperatifi'nin yıllar içinde oluşturduğu üretim modeli ve yapısı, kadın gücünün yerelden uluslararası alana uzanan etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

"Bizler projenin Türkiye ortağıyız"

Yetişkinler için eğitim programına dahil olma sürecinden bahseden Zembul Kadın Kooperatifi Başkanı Yıldız Gündüz, "Zembul Kadın Kooperatifi olarak Erasmus Plus Projesi kapsamında ağırladığımız 2'nci ekibimiz. 2 proje uyguluyoruz, 2 projede de ortak partnerlerimiz var. Lider kuruluş gelen arkadaşlarımız. Bizler projenin Türkiye ortağıyız. Buradaki amacımız kültürel etkileşim. Yaklaşık 6 yıldır Tunceli coğrafyasında Zembul Kadın Kooperatifi olarak, yöresel yemek üretimi ve kültürel dokunun korunması üzerine elimizden geldiğince yürüttüğümüz bazı çalışmalar var. Bu çalışmaların neticesinde kendimizi uluslararası mecraya taşıdık. Bazı tesadüfler, bazı güzel buluşmalar yaşamış olduk. Erasmus programına bir ortağımızın kızı vesilesiyle dahil olduk. Bizi programa dahil etmelerinin sebebi, farkında olmadan sosyal bir işçi kooperatifi kurmuş olmamız, onların ilgisini çeken uydu. Tunceli gibi küçük ve zor bir coğrafyada, çok az nüfusa sahip olan bir şehirde böyle bir yapılanma ilgilerini çekmişti ve çok başarılı bulunmuştu" diye konuştu.

"Bu benim için çok ama çok güzel bir deneyim oldu"

Çalıştığı tüketim örgütünün değişim programı kapsamında Bask bölgesinden gelen Oihana Galardi, "Bu değişim programının organizatörleri bizi davet etti ve bu kapsamda Tunceli'de, Zembul Kadın Kooperatifinde çalışan kadınlarla bir araya geldik. Onların nasıl çalıştığını ve üretim yaptığını burada görmek gerçekten çok ilgi çekiciydi. Bu benim için çok ama çok güzel bir deneyim oldu. Buraya gelmekten ve özellikle bu kooperatifteki herkesle tanışmaktan büyük mutluluk duydum. Yaptıkları işler ve bunu yapma biçimleri gerçekten çok ama çok etkileyiciydi" dedi.

İspanya'nın özerk Bask bölgesinde yaşayan Clotaire Nteıenou ise Tunceli'ye 3'üncü kez geldiğini belirterek, "Tunceli'ye 3'üncü kez geliyorum ve Erasmus Plus projesi sayesinde yeni yerler ve tatlar keşfetmenin oldukça kıymetli olduğunu düşünüyorum. Avrupa projeleri tasarımcısıyım ve aynı zamanda eğitmen olarak çalışıyorum. Erasmus Plus kapsamında Avrupa projelerinde 10 yıllık bir deneyimim var ve buraya 3'üncü gelişim. Her gelişimde yerel kültürle ilgili yeni şeyler keşfediyorum genel olarak söyleyebileceğim ise buradaki insanların çok misafirperver olduğu. Bu görüşümü özellikle Zembul Kooperatifi deneyimi üzerinden söyleyebilirim. Çünkü onlar bizim bu organizasyonda ana paydaşımız. Bize yerel gerçekliği gösteren bu gerçekliği keşfetmemize imkan sağlayan bir yapı. Gittiğimiz her yerde bize Zembul'u bilip bilmediğimizi soruyorlar bizler de bildiğimizi söylüyoruz" diye konuştu. - TUNCELİ