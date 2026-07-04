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Zelenskiy: "Son Rus saldırılarında en az 6 kişi öldü, 33 kişi yaralandı"

Zelenskiy: 'Son Rus saldırılarında en az 6 kişi öldü, 33 kişi yaralandı'
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Sumi ve Zaporijya'ya düzenlediği saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 33 kişinin yaralandığını açıkladı. Uluslararası topluma Rusya'ya baskı yapma çağrısında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırılarında en az 6 kişinin öldüğünü, 33 kişinin ise yaralandığını duyurarak, "Bu terörün sona ermesi için ortaklarımızın Rusya'ya baskı yapması hayati önem taşıyor" açıklamasında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yeni saldırılar düzenlediğini duyurdu. Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Sumi şehrindeki bir yerleşim bölgesini güdümlü bombalarla hedef aldığını belirterek, "Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir apartmanın enkazı altında hala mahsur olan insanlar olabilir. Maalesef şu an itibarıyla, aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti; 6'sı çocuk olmak üzere 27 kişi de yaralandı. Birçoğunun yaraları oldukça ağır" ifadelerini kullandı.

"Zaporijya şehrinde 2 kişi hayatını kaybetti"

Rusya'nın ayrıca Zaporijya şehrini hedef aldığını aktaran Zelenskiy, buraya düzenlenen bir İHA saldırısında 2 kişinin öldüğü, 1'i çocuk olmak üzere 6 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı. Zelenskiy, Harkiv, Dnipro ve Donetsk bölgelerindeki yerleşim birimlerinin de saldırılara uğradığını ifade etti.

Zelenskiy'den uluslararası topluma çağrı

Uluslararası toplumu Rusya'ya karşı harekete geçmeye çağıran Zelenskiy, "Bu terörün sona ermesi için ortaklarımızın Rusya'ya baskı yapması hayati önem taşıyor. Rusya'nın dinleyeceği taraflar hiç şüphesiz ABD, diğer G7 ve G20 ülkeleri ile Avrupa'dır. Avrupa'nın bu saldırgana baskı yapmak için kullanabileceği araçlara sahip olduğunu unutmamalıyız. Her şeyden önce Rusya'nın enerji sektörüne, petrol filosuna ve finans sistemine baskı uygulanmalıdır. Bu araçlar mutlaka kullanılmalıdır" dedi. Ukrayna'nın savunma yeteneklerini güçlendirmesinin de hayati önem taşıdığını vurgulayan Zelenskiy, "İlk ve en önemlisi hava savunmamızı güçlendirmek için yeni adımlar atmalıyız. Aktif kalmaya devam eden ve tek bir günü bile boşa harcamayan her lidere minnettarım" ifadelerini kullandı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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