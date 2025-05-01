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Zeki Demirkubuz, Hakkari'nin Doğasına Hayran Kaldı

Zeki Demirkubuz, Hakkari'nin Doğasına Hayran Kaldı
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Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, Çukurca'da Hakkari'nin etkileyici doğası ve sıcak insan ilişkilerinden etkilendiğini belirtti. Dağların insanlarla olan yakınlığını benzeri bir deneyimi İsveç'te yaşadığını kaydederek, bölgedeki gözlemlerinin yeni projelerine ilham olabileceğini açıkladı.

Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, doğası ve insan sıcaklığıyla dikkat çeken Çukurca'ya hayran kaldığını dile getirdi.

Ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Demirkubuz, Hakkari'nin kendisinde derin bir iz bıraktığını söyledi. İlk adımını attığı andan itibaren bölgedeki dağların görkeminden çok etkilendiğini ifade eden Demirkubuz, "Dağların insanlara bu kadar yakın olduğu bir coğrafyayı daha önce yalnızca İsveç'te görmüştüm. Türkiye'de ise bu eşsiz manzarayı Hakkari'de yaşadım. Burada dağlar insanlara inanılmaz bir yakınlıkta. Kendimi dağlarla adeta iç içe hissettim" ifadelerini kullandı.

Zeki Demirkubuz, Çukurca'daki doğal yaşamın ve samimi insan ilişkilerinin ilgisini çektiğini belirtti. Yönetmen Demirkubuz, bölgedeki gözlemlerinin ilerideki projelerine ilham kaynağı olabileceğini de sözlerine ekledi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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