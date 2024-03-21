ZBEÜ Rektörü ve eşi Huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve eşi Seran Özölçer, iftarda Huzurevi sakinleriyle buluştu.

Farabi Kampüsü'nde düzenlenen iftar programına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ali Osman Yılmaz, Zonguldak Merkez Huzurevi Müdürü Mustafa Kaya, huzurevi sakinleri ve görevlileri katıldı. Programda konuşan Rektör Özölçer, tecrübeleriyle yol gösteren huzurevi sakinleriyle bir araya gelmenin büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu dile getirdi ve toplumda büyüklere gösterilmesi gereken saygı ve sevginin önemine değindi.

İftardan sonra Huzurevi sakinleriyle sohbet eden Rektör Özölçer, onların eski Ramazan sofralarıyla ilgili anılarını dinledi. Organizasyondan büyük keyif aldığını dile getiren konuklar, Özölçer'e misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini sundu. - ZONGULDAK