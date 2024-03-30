ZBEÜ Rektörü Öğrencilerle Buluştu

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör-Öğrenci Buluşması kapsamında ZBEÜ Fen Fakültesi Biyoloji Öğrenci Topluluğu öğrencileriyle bir araya geldi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ZBEÜ Fen Fakültesi Biyoloji Öğrenci Topluluğu'nu makamında kabul etti. Buluşmaya Biyoloji Öğrenci Topluluğu Sorumlusu Arş. Gör. Havva Karaman ve topluluk üyeleri katıldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özölçer, öğrencilerle bir süre sohbet ederek onların taleplerini dinledi. Öğrenciler ise desteklerinden ötürü Rektör Özölçer'e teşekkür etti.

Ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından son buldu. - ZONGULDAK