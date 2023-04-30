Zamantı Irmağı'nda ölen balıklar kıyıya vurdu
Yerel Haberler
Zamantı Irmağı'nda ölen balıklar kıyıya vurdu Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bulunan Zamantı Irmağı'nda yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu.
Zamantı Irmağı'nda ölen balıklar kıyıya vurdu
KAYSERİ - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bulunan Zamantı Irmağı'nda yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu.
Melikviran Mahallesi yakınlarından geçen Zamantı Irmağı'nda onlarca ölü balığın kıyıya vurduğu görüldü. Balıkların neden öldüğü bilinmezken, vatandaşlar ırmaktan balık tutulmaması ve özellikle kıyıya vuran ölü balıkların yenmemesi konusunda uyarılarda bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Gürbüzler - Yerel