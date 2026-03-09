Haberler

Zağnos Paşa'ya veda: 50 yıllık türbedar vefat etti

Balıkesir'in Zağnospaşa Camii bahçesindeki Türbe'nin 50 yıllık bakıcısı Yener Arhun, 94 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi vasiyeti gereği türbe önünde dualarla uğurlandı.

Balıkesir'in Zağnospaşa Camii bahçesinde bulunan Zağnospaşa Türbesi'nin bakımı ile ilgilenen 94 yaşındaki türbedar Yener Arhun son yolculuğuna uğurlandı. Arhun'un cenazesi vasiyeti üzerine öncelikle Zağnos Paşa Türbesi'nin önüne getirildi. Türbe önünde adeta Paşa'ya veda eden Arhun için dualar okundu.

Balıkesirlilerin türbedar olarak bildiği Yener Arhun (94) hayatını kaybetti. İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in sadrazamı, aynı zamanda kayınpederi ve en güvendiği komutanlardan birisi olan Zağnos Paşa'nın Balıkesir'de bulunan türbesinde 50 yıldır bakım ve ihtiyaçlarını gideren Yener Arhun, öğle namazını müteakiben kılınan cenazesi namazı ile Başçeşme Mezarlığı'na defnedildi. 3 çocuk sahibi Arhun'un cenazesine Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da katıldı. Cenaze namazı öncesinde Arhun'un vasiyeti üzerine cenazesi türbe önüne getirilerek dua edildi. - BALIKESİR

