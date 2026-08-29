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Afyonkarahisar'da Zafer Haftası Coşkusu Müzik ve Halk Oyunlarıyla Kutlandı

Afyonkarahisar'da Zafer Haftası Coşkusu Müzik ve Halk Oyunlarıyla Kutlandı
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Büyük Taarruz ve Zafer Haftası'nın 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'da Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığı konser verdi, ardından Uluslararası Zafer Halk Oyunları Festivali'nde Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, İran ile Türkiye'nin çeşitli illerinden ekipler gösteriler sundu. Vali ve protokol üyelerinin katıldığı etkinlik, vatandaşların yoğun ilgisiyle sona erdi.

Büyük Taarruz ve Zafer Haftası'nın 104. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar'da düzenlenen programda zafer coşkusu müzik ve halk oyunlarıyla taçlandı.

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde Şef Bando Teğmen Ali Bozkurt yönetimindeki Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığı sahne aldı. Bando ekibi, seslendirdiği eserlerle vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşatırken, Büyük Taarruz Zafer Haftası'nın coşkusuna da eşlik etti.

Programın devamında ise Uluslararası Zafer Halk Oyunları Festivali sahne aldı. Kuzey Makedonya, Bosna Hersek ve İran'ın yanı sıra Hatay, Zonguldak ve Dinar'dan gelen halk oyunları ekipleri, sergiledikleri renkli gösterilerle izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Farklı ülkelerden ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen ekiplerin aynı sahnede buluştuğu gecede, zaferin ruhu müzik ve halk oyunlarının evrensel diliyle yansıtıldı.

Etkinlik, vatandaşların yoğun ilgisi ve alkışları eşliğinde sona ererken, etkinliğe Vali Dr. Naci Aktaş ile protokol üyeleri de katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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