Zafer Bayramı Bayrampaşa'da törenle kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü Bayrampaşa'da düzenlenen törenlerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi, Bayrampaşa'da da törenlerle kutlandı. İlk tören Atatürk Parkı'nda, ikinci tören ise Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda yapıldı. Atatürk Parkı'ndaki törene Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Garnizon Komutanı Muhabere Albay Coşkun Çelik, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Afacan, Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Mamur, siyasi partilerin Bayrampaşa ilçe başkanları, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan tören, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. Atatürk Parkı'ndaki törenin ardından Bayrampaşa Kaymakamlık makamında Tebrikat Töreni yapıldı. Kaymakam Şenel, Başkan Aydıner ve Garnizon Komutanı Çelik burada tebrikleri kabul etti. - İSTANBUL