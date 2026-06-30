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Özalp Meslek Yüksekokulu'ndan gönüllere dokunan projeler

Özalp Meslek Yüksekokulu'ndan gönüllere dokunan projeler
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Van YYÜ Özalp Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Gönüllülük Çalışmaları Dersi kapsamında lösemili çocuklardan özel bireylere kadar birçok alanda sosyal sorumluluk projeleri yürüttü.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Özalp Meslek Yüksekokulu öğrencileri, "Gönüllülük Çalışmaları Dersi" kapsamında bir yandan mesleki bilgi sahibi olurken, bir yandan da sosyal projeler yürüterek gönüllere dokunuyorlar.

MYO Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Sadık Er koordinasyonunda 2025-2026 eğitim öğretim dönemi boyunca toplumun farklı kesimlerine dokunan birbirinden anlamlı sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirildi. Ders kapsamında yürütülen projelerde öğrenciler; lösemi tedavisi gören çocuklardan özel bireylere, anaokulu ve ilkokul öğrencilerinden çevre bilincine kadar birçok alanda gönüllülük faaliyetlerinde bulundu.

Hastanelerde tedavi gören çocuklara moral ziyaretleri gerçekleştirilirken, eğitim kurumlarında çocukların sosyal ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlayacak etkinlikler düzenlendi. Kitap, kırtasiye malzemeleri ve çeşitli hediyeler dağıtılarak çocukların mutluluğuna ortak olundu. Çevre bilincini güçlendirmek amacıyla meyve fidanları toprakla buluşturuldu.

Sporun birleştirici gücünden hareketle daha önce hiç stadyum atmosferi yaşamamış öğrenciler Van Spor karşılaşmasına götürülerek ilk tribün heyecanını yaşamaları sağlandı. Gerçekleştirilen projeler arasında "Lösemili Çocuklara Moral Motivasyon ve Destek", "Minik Kalpler", "Renkli Dünyalar", "Bir Gülüş Bir Umut", "Tatlı Mutluluk", "Minik Kalplerle Keyifli Bir Gün", "Geleceğe Nefes", "Minik Kalplere Dokunuş", "DMD Hastası Necdet Çelik'e Destek ve Farkındalık Projesi", "Engelsiz Yarınlara Gönüllü Destek ve Farkındalık" projeleri bulunduğunu ifade eden Öğretim Görevlisi Sadık Er, Gönüllülük Çalışmaları dersinin üniversite eğitiminin önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Gönüllülük Çalışmaları dersi, öğrencilerimize sadece teorik bilgiler sunan bir ders değildir. Bu ders sayesinde öğrencilerimiz toplumun farklı kesimleriyle doğrudan iletişim kuruyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyor ve gönüllülük kültürünü yaşayarak öğreniyor. Amacımız; mesleki yeterliliğinin yanında vicdani sorumluluklarının farkında olan, empati kurabilen, çözüm üreten ve topluma değer katan bireyler yetiştirmektir" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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