Şehit Kızı Züleyha Ballı, Babası İçin Temsili Mezarlık İstiyor

Hatay'da yaşayan Züleyha Ballı, Kore savaşında şehit olan babası İbrahim Ballı'dan geriye kalan 75 yıllık mektupları özenle saklıyor. Sesini duyup, yüzünü görmediği babasının kendisi için yazdığı mektupları her okuduğunda duygulanan şehit kızı, Yayladağı ilçesine babasının temsili mezarı yapılsın istiyor.

Yayladağı ilçesi Tutlubahçe Mahallesi'nde yaşayan 77 yaşındaki Züleyha Ballı'nın sesini duyup, yüzünü görmediği babası İbrahim Ballı 1951 yılında Kore savaşında şehit oldu. Babası şehit olan Ballı, tek kardeş olarak yaşamını sürdürdü ve yıllarca babasının hasretiyle yaşadı. Şehit kızı için babası tarafından yazılan 75 yıllık mektuplarsa Ballı'yı her okuduğunda duygulandırıyor. Ballı, Osmanlıca mektupları torunlarına emanet etmek üzere özenle saklıyor. Güney Kore'de bulunan Busan Türk Şehitliği'ne giden Ballı, şehitlikte babasının mezarını bulamaması üzerine hasretle memleketine geri döndü. Yıllardır babası için Yayladağı ilçesine yapılmasını istediği şehit mezarı için hasretle bekleyen şehit kızı Ballı, her istediğinde babasının mezarına gidip dua etmek istiyor.

"Babamı hiç görmedim, sadece fotoğraflarını görüyorum"

Babasının yüzünü görüp, sesini duymadığını söyleyen Züleyha Ballı, "Ben 2 yaşındayken babam şehit olmuş. Ben tam zamanını bilmiyorum ama bana söylenen bu şekilde, ben de öyle biliyorum. Babamı hiç görmedim, sadece fotoğraflarını görüyorum. Kore'ye gittim, babamın mezarını bulmak ve görmek için. Mezarı bulamadım ama abidede ismini buldum. Ben, evlendikten sonra amcam mektupları ve şiiri bana verdi. Daha önce hiç bahsedilmemişti çocukluğumda, belki çocukluğumda verilse daha mutlu günlerim olabilirdi ama hiç haberim yoktu. Evlendikten 1 yıl sonra aldım, Osmanlıca yazılan mektupları ve şiiri. Osmanlıca bilen birine mektupu okuttuk ve Türkçe'ye çevirdik. Mektubunda girdiği savaşları anlatıyordu. Mektupları önce amcam saklamış, yılardır da ben saklıyorum. Mektuplar 75 yıllık var, belki de daha fazlası var. Mektubu her okuduğumda babasızlığın acısını hissediyorum ve duygulanıyorum" dedi.

"Yayladağı'nda babamın mezarı olsun istiyorum, başında dua edeyim istiyorum"

Memleketine babası için temsili mezar yapılmasını istediğini söyleyen Ballı, "Yayladağı'nda babamın mezarı olsun istiyorum, başında dua edeyim istiyorum. Sıkıntılı günlerimde orada teselli olayım istiyorum. Kore'ye kadar gittim ama babamın mezarını göremedim, memleketimizde babamın mezarı olsa çok sevinirim, isminin yaşatıldığını görmüş olurum" ifadelerini kullandı. - HATAY