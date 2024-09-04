Yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yolla yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 düzensiz göçmen yakalandı
AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yolla yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Güzelçamlı Mahallesi Dilek Yarımadası Milli Parkı açıklarında denizde 5 düzensiz göçmenin yasa dışı yollardan yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalıştığı ihbarının ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Düzensiz göçmenlerin olduğu noktaya gelen ekipler denizdeki 5 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.