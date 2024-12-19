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Yusufeli'nin Kavanozda Cağ Kebabı, Türkiye'ye Ulaşım Kolaylığı Sağlıyor

Yusufeli'nin Kavanozda Cağ Kebabı, Türkiye'ye Ulaşım Kolaylığı Sağlıyor
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Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Küçük kardeşler, dededen toruna devam ettirdikleri döner işletmeciliğini kavanozda cağ kebabı göndererek genişletiyor. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu yenilikçi yöntemle, lezzetli cağ kebabı Türkiye'nin her yerine ulaştırılabiliyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir cağ kebabı işletmesi kavanoza koydukları döneri kargo ile Türkiye'nin ve dünyanın her yerine ulaştırıyor.

Yusufeli ilçesinde dededen toruna döner işletmeciliği yapan Akif, Lokman ve Osman Küçük kardeşler, geleneksel cağ kebabını kavanozun içine koyarak müşterilerine gönderiyor. Sosyal medyada paylaştıkları videolarla dikkat çeken kardeşler, bu yöntem ile ilçelerine gelemeyen cağ kebabı tutkunlarına ulaşıyor. Küçük kardeşler, geleneksel yatık odun ateşinde hazırladıkları cağ kebabını, uzun süre tazeliğini koruyacak şekilde kavanozlara koyarak gönderiyor. Kavanoz kebap, sadece kaynayan sıcak su içinde 35 dakika bekletilerek tıpkı yerindeki tazelikte ve sıcaklıkta tüketilmeye hazır hale geliyor.

Kavanozda döner satışı ile ilgili bilgi veren Lokman Küçük, bu yenilikçi yöntemin nasıl ortaya çıktığını anlatarak "Daha önce az sayıda müşterimize kavanozda kebap gönderiyorduk. Daha sonra bunun nasıl yapıldığını anlatan videolar çektik. Bu içerikler sosyal medyada ilgi görünce işi daha ciddi bir boyuta taşımaya karar verdik. Şu anda kavanoz kebabımız Türkiye'nin her yerinde yoğun talep görüyor. Kebabımız, kavanozdan çıkarıldıktan sonra servise hazır hale geliyor" dedi.

Cağ kebabının lezzetinin sırrı, doğal yaylalarda otlayan hayvanların eti ve odun ateşinde pişirme tekniğinde saklı olduğunu kaydeden Akif Küçük ise baba-dede mesleğini sürdürüyor olmaktan gurur duyduklarını söyledi. Küçük "Her sabah ilk işimiz cağ kebabını hazırlamak. Amacımız, bu eşsiz lezzeti her sofraya ulaştırmak. Lezzetimizin sırrı, bölgemizin doğal ortamında yetişen hayvanların eti ve özel marinasyon tarifimizde gizli. İşimizi severek yaptığımız için başaramayacağımız bir şey yok" diye konuştu.

Küçük kardeşler, Erzurum'un patentli cağ kebabına rakip olarak Yusufeli'nin bu lezzette iddialı olduğunu vurguluyor. Kavanoz döner fikri, sadece bir satış başarısı değil, aynı zamanda Yusufeli'nin tanıtımı için de önemli bir adım olduğunu belirten Küçük kardeşler, yoğun ilgi ve artan talepleri karşılayabilmek için üretim kapasitesini artırmayı planlıyor. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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