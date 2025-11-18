Haberler

Yusufeli'nde Taş Ustalığı Geleneği Yaşatılıyor

Artvin'in Yusufeli ilçesindeki köylerde, yüzyıllardır süregelen taş ustalığı geleneği ustalar tarafından devam ettiriliyor. Geçmişin izlerini koruyan emekçi köylüler, yeni yapıların inşasında geleneksel yöntemlerle taş işçiliği yapıyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yüzyıllardır süregelen taş ustalığı geleneği, bugün hala köylerde yaşayan ustalar tarafından yaşatılıyor. İlçenin dört bir yanında görülen tarihi taş yapılar, ustaların maharetli ellerinde yeniden hayat buluyor.

Dedelerinden kalan mesleği sürdüren emekçi köylüler, hem geçmişin izlerini koruyor hem de yeni yapıların inşasında taş işçiliğini geleneksel yöntemlerle uygulamaya devam ediyor. Yontma taşla yapılan duvarlar, kemerler ve evler, bölgeye özgü mimari dokusunu günümüze taşıyor.

Zorlu coğrafya şartlarına rağmen taş ustaları, sabır ve emekle çalışarak hem eski yapıların bozulmuş kısımlarını onarıyor hem de yeni eserler ortaya çıkarıyor. Yusufeli'nde taş ustalığı, sadece bir meslek değil; kültürel bir miras olarak kuşaktan kuşağa aktarılmaya devam ediyor. - ARTVİN

