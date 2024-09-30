Üye Girişi
Haberler

Yusuf Kaplan: 'Gazze'de Soykırım Varsa, Nedeni Bizim Orada Olmamamızdır'

Yusuf Kaplan: 'Gazze'de Soykırım Varsa, Nedeni Bizim Orada Olmamamızdır'
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yusuf Kaplan, Kayseri'de gerçekleştirdiği programda Gazze meselesini değerlendirerek Türkiye'nin İran ve Mısır ile birlikte hareket etmesi gerektiğini savundu. Kaplan, eğitim sistemini eleştirerek, ülkenin kaderinin belirli ailelerin elinde olduğunu ifade etti.

Yazar Yusuf Kaplan, Kayseri'de katıldığı programda Gazze meselesini ve gündemi değerlendirdi. Kaplan, "Bugün Gazze'de soykırım varsa, bunun nedeni biz orda olmadığımız, biz çekildiğimiz içindir, biz geldiğimizde o adamlar çekip gidecek" dedi.

Türkiye'nin, stratejik olarak İran ve Mısır ile birlikte hareket etmesi gerektiğini savunan Yusuf Kaplan, 'Benim Filistin diye bir davam yok' diyen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın köle ruhlu biri olduğunu söyledi. Kaplan, Batı'nın İslam'ın geleceğini Pers İmparatorluğu'nun çocukları ile şekillendirmek istediğini iddia etti. Kaplan, Türkiye'nin fiili bir işgal yaşamadığını ama zihnen işgal edildiğini ifade etti. Bir toplumun başına gelen en büyük felaketin, başına ne geldiğini bilmemesi olduğunu ifade eden Yazar Yusuf Kaplan; kültürel genlerle oynandığını, Türkiye'nin zihnen işgal altında olduğunu, satılmış ve mankurtlaştırılmış insan tiplerinin yetiştirildiğini söyledi. Sistem ve zihniyet değişikliği olmadığı sürece bu ülkenin altını oyacak mankurtlaştırılmış adamlar yetiştirileceğini ve eğitimin bir medeniyet meselesi olduğunu ifade eden Kaplan, "Kendi tarihimizi yazacak durumda değiliz. Osmanlı tarihini bilmeden dünya tarihi yazılamaz" dedi.

İngiliz egemenliğine karşı direnen tek coğrafyanın Osmanlı Coğrafyası olduğunu, Türkiye ve İran'ın 200 yıldır aynı modernleşme cenderesinden geçtiğini, İngilizlerin Osmanlı eğitim sisteminden eser bırakmadıklarını ama İran'daki dini medrese eğitimine dokunmadıklarını ifade eden Kaplan, İngilizlerin oyununa gelinmemesi gerektiğini vurguladı. Yahudilerin Gazze'de yaptıkları bu zulümlerle insan içine çıkacak durumlarının kalmadığını, dünyanın her yerinde protesto edildiklerini ifade eden Kaplan, ABD'nin yüzlerce savaş gemisiyle Akdeniz'e Türkiye için geldiklerini ama başaramayacaklarını söyledi. Türkiye'nin İran ve Mısır'la stratejik olarak birlikte hareket etmeleri gerektiğini vurgulayan Kaplan, İran'ı Batı'nın kucağına itmemek gerektiğini söyledi. "Türkiye Batı'yla boğuşurken, İran'ın Türkiye'ye boğuştuğunu" söyleyen Kaplan; Hristiyan batının Protestan modernleşmesi ile reform edildiği gibi Şia ile de da İslam'ın modernleştirilerek yok edilmek istendiğini söyledi.

Türkiye'nin eğitim sistemini de eleştiren Kaplan; böyle bir eğitim sisteminin olmayacağını, bu sistemin nesilleri heba ettiğini, ülkenin kaderini 350 Masonik devşirme ailenin şekillendirdiğini, geçtiğimiz yıl Robert Koleji'nden mezun olan öğrencilerin tamamının Türk üniversitelerini tercih etmediğini ifade etti. 2019 yılından itibaren yapmaya başladığı Medeniyet Tasavvuru Okulu'ndan da bahseden Yusuf Kaplan, 30 ülkede 52 bin talebesinin olduğunu, öğrencileriyle tarih ve medeniyet okumaları yaptığını söyledi.

Yusuf Kaplan, bugün Gazze'de soykırım yapılıyorsa, bunun nedeninin biz olmadığımız ve biz çekildiğimiz için olduğunu biz geldiğimizde o adamların çekip gideceklerini belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Uluslararası İlişkiler Yusuf Kaplan Orta Doğu Politika kayseri Türkiye Kültür Eğitim Mısır Gazze Yerel İran

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

 Narin'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı

Narin'in cesedini koydukları çuvala onu da bırakmışlar

 Ali Babacan'a rakip çıktı! 'Anketlerde yüzde 0,35'e düştük' sözleriyle adaylığını resmen açıkladı

"Oyumuz yüzde 0,35'e düştü" diyerek adaylığını resmen ilan etti
Skandal olayı duyan mahalleli, oto tamircisini neredeyse öldürüyordu

Skandal olayı duyan mahalleli, oto tamircisini neredeyse öldürüyordu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Minimalizm nedir? Minimalist yaşam tarzı nedir? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Hafta maçları! Rojin Kabaiş olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede kayboldu? A101 AKTÜEL KATALOĞU 3 EKİM A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? BİM AKTÜEL KATALOĞU 2 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 2 Ekim Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? GELİNİM MUTFAKTA 30 EYLÜL 2024 CANLI İZLE! KANAL D canlı izleme linki Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Aramızda Kalmasın konuğu kimdir? Serpil Çakmaklı kimdir? Serpil Çakmaklı kaç yaşında, nereli? Fetih Şerif Ebu El Emin kimdir? Fetih Şerif Ebu El Emin öldürüldü mü? BUDO SEFERLERİ İPTAL! Hangi seferler iptal edildi? BUDO seferleri ne zaman açılacak? 30 Eylül Eskişehir Hava durumu | Eskişehir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Eskişehir hava nasıl olacak? SON DAKİKA: 30 Eylül okullar tatil mi 2024? Okullar tatil edildi mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });