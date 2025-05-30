Yusuf Erbaş İçin Lokma Hayrı Düzenlendi

Aydın'ın Söke İlçesi'nde 05 Mayıs günü meydana gelen doğalgaz patlamasında ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 09 Mayıs günü hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Yusuf Erbaş'ın okulunda lokma hayrı yapıldı.

Olay, 05 Mayıs'ta Söke Yenikent Mahallesi 30. Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelmişti. Apartmanın 2. katındaki dairede meydana gelen doğalgaz patlamasında Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Yusuf Erbaş ağır yaralanmıştı. Söke Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir Şehir Hastanesine kaldırılan ve burada gördüğü tedavi sırasında yaşamını yitiren Söke İşletme Fakültesi Lojistik Yönetimi 3. sınıf öğrencisi Yusuf Erbaş için Fakülte kampüsünde lokma hayrı düzenlendi.

Arkadaşları ve üniversite personeli tarafından düzenlenen lokma hayrında Yusuf Erbaş'ın ruhuna dualar edildi. - AYDIN