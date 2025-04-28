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Yusuf Can Kahraman İçin Duygulu Doğum Günü Kutlaması

Yusuf Can Kahraman İçin Duygulu Doğum Günü Kutlaması
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, hayatını kaybeden özel birey Yusuf Can Kahraman'ın 27. yaş günü anısına düzenlenen etkinlikte ailesi ve arkadaşları duygu dolu anlar yaşadı. Kutlama, kahramanın yaşamına ve anılarına odaklandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, hayatını kaybeden özel birey Yusuf Can Kahraman'ın 27. yaşı anısına doğum günü kutlaması düzenlendi. Kutlamada duygu dolu anlar yaşandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Alpagut köyünde yaşayan Fatma ve Şaban Kahraman çiftinin oğlu Yusuf Can Kahraman, spastik engelli olarak dünyaya geldi. Ailesinin gözü gibi baktığı Yusuf Can Kahraman, 26 yaşında hayatını kaybetti. Ölümünden 42 gün sonra doğum günü olan Yusuf Can Kahraman için ailesi, arkadaşları ve fizyoterapisti tarafından rehabilitasyon merkezinde 27. yaş günü anısına bir doğum günü kutlaması düzenlendi. Kutlamada Yusuf Can Kahraman için pasta kesildi. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte, Kahraman'ın annesi ve babası gözyaşlarını tutamadı.

Rehabilitasyon merkezinde anılarını hatırladığını söyleyen acılı baba Şaban Kahraman, "Geldiğimiz günleri hatırlıyorum biraz hüzünlendim. Koskoca 27 yıl, yapacak bir şey yok. Buraya geliyorduk. Getirdiğim de markete de götürüyordum onu. O anlar aklıma geldi. Çok mücadele ettik" dedi.

Can'ın fizyoterapisti Dilek Genç ise, "En son seansa gittiğimde doğum gününü sormuştum. Notlarıma kaydetmiştim. Aslında onunla beraber kutlayacaktık ama böyle anmak nasip oldu" diye konuştu.

Yusuf Can Kahraman'ın rehabilitasyon merkezindeki başka bir arkadaşı ise duygularını ifade ederek Şaban Kahraman'a sarılarak tesellide bulundu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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