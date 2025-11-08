Yurt İhtiyaçlarını İncelemek İçin Eskişehir'de

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Hizmet Kalite Standartları ve Yurt Donatımı Daire Başkanı Gökhan Taşdelen, Eskişehir'deki yurtlarda incelemelerde bulundu.

Başkan Taşdelen, yurtların genel durumu hakkında ilgililerden bilgi aldı. Bakanlık şube müdürlerinin eşlik ettiği Başkan Taşdelen, kentteki yurtları gezerek fiziki şartlarını yerinde inceledi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, yürütmüş oldukları bazı faaliyetleri Başkan Taşdelen'e anlattı. - ESKİŞEHİR