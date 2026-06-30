Yurtta hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 33
İstanbul: Az bulutlu ve açık 32
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 37
Samsun: Az bulutlu 30
Trabzon: Az bulutlu 27
Erzurum: Az bulutlu ve açık 27
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38 - İSTANBUL