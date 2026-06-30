Haberler

Yurtta hava durumu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 33

İstanbul: Az bulutlu ve açık 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 37

Samsun: Az bulutlu 30

Trabzon: Az bulutlu 27

Erzurum: Az bulutlu ve açık 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 32 şirkete el konuldu, 37 şüpheli yakalandı

Erdoğan talimatı vermişti! 32 şirkete el konuldu, onlarca gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP itiraz etti, o partinin amblemi silindi

AYM'den "Altı Ok" kararı! O partinin amblemi silindi
Serbest bırakılan Tamar Yanrıyar'dan açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda

Serbest kalmasının ardından Erdoğan'la ilgili açıklaması bomba
Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tutuklandı

CHP'li belediye başkanı tutuklandı
10 ilde sahte altın operasyonu! 71 kişi gözaltına alındı

10 ilde sahte altın operasyonu! Onlarca kişi gözaltına alındı
Van'da şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Hatay'da yaya geçidi isyanı: Yurt dışında böyle yap, bak nasıl paket ediyorlar

Hatay'da yolda yürürken yaşadığı olay genç kızı isyan ettirdi
Camide 2 kişiyi bıçakla öldüren saldırganın asıl hedefi imammış

Camiyi kana bulayan saldırı! Katilin asıl hedefi bakın kimmiş