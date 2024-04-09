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Erzurum'da Prof. Dr. Recep Akdağ Anaokulu'nda 'Bir çocuktan bin çocuğa hatim' projesi gerçekleştirildi

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Erzurum'da Prof. Dr. Recep Akdağ Anaokulu'nda gerçekleştirilen "Bir çocuktan bin çocuğa hatim" projesi programı duygu dolu anlara sahne oldu.

Prof. Dr. Recep Akdağ Anaokulu Müdürü Mesut Yalçın ve Müdür Yardımcısı Müge Işıklı tarafından organize edilen proje; Ramazan öncesi başlayan hazırlıklar çerçevesinde isimlerin bulunmasıyla başlandı. Bu isimler ülkemizdeki depremlerde, Bosna'da, Doğu Türkistan'da, Gazze'de, Suriye'de ve Afganistan'da kaybedilen çocukların isimlerinden seçildi. Bu şehit çocuk isimleri okuldaki her bir öğrenciyle eşleştirildi. Hatim davetiyeleri hazırlanıp üzerine bu şehit çocukların isimleri eklendi. Veliler hatim cüzlerini yakınları ile paylaştı, bir kısmı başka şehit çocuk isimlerini istedi ve hatim sayısı artırılmış oldu. Ramazan gelmeden hatimlere başlandı. Proje çerçevesinde; öğrencilere değerler eğitimi kapsamında Halk Eğitim Merkezinden gelen hocalar eşliğinde çocuklara ilahiler öğretildi.

"Bir çocuktan bin çocuğa hatim" programına Erzurum Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, şube müdürleri, öğretmenler, veliler ve davetliler katıldılar. Öğrenci velisi olan Rabia Hatun Cami imamı Mehmet Sarı hatim duasını yaptı. Öğrencilere ellerinde beyaz balonlar ile ilahilerini okuyarak program tamamlandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Akdağ Erzurum Yerel Haberler

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